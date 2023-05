Calendario Premier League 2023 oggi | orari 20 maggio | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) 37ma giornata dial via, sabato 20. Un turno che potrebbe anche decretare il vincitore del torneo. Se alle 18.30 l’Arsenal non dovesse vincere sul campo del Nottingham Forest (in un match trasmesso da Sky), il Manchester City si confermerebbe campione per la terza stagione consecutiva anche senzare. Sarà invece Tottenham-Brentford alle 13.30 ad aprire questa penultima giornata del campionato inglese. Quattro, invece, i match delle 16.00, di cui due (Wolverhampton-Everton e Fulham-Crystal-Palace) non saranno visibili né in tv né in, con i Toffees a caccia di punti salvezza contro i Wolves già salvi a centro classifica, così come Fulham e Crystal Palace. Diretta Sky, invece, sia per Liverpool-Aston Villa che per Bournemouth-Manchester United. Le ...