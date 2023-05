(Di sabato 20 maggio 2023) Laè in dirittura d’arrivo. La trentatreesima e penultima giornata è cominciata ieri con il match tra Friburgo e Wolfsburg, maci saranno cinque partite da disputare, di cui una potrebbe avere un enorme peso per la vittoria finale del Meisterschale. Alle 18.30 ci sarà difatti il big match tra Bayern Monaco e Lipsia. I bavaresi sono al momento in cima alla classifica con 68 punti e si troveranno all’Allianz Arena uno scoglio assai duro, che vuole mettere al sicuro la posizione in Champions League. La squadra di Tuchel, con un successo, potrebbe mettere al muro il Borussia Dortmund, impegnato domani in casa dell’Augsburg. Alle 15.30 il match tra Herta Berlino e Bochum può sancire la definitiva retrocessione dei padroni di casa, ultimi a 25 punti e a -5 dallo Schalke 04 terzultimo e virtualmente allo spareggio con la terza della Zweite ...

... che è sempre al comando della classifica dellama con un solo punto in più di Hummels e compagni. Sulla carta è il Borussia Dortmund che ha ilpiù facile, affrontando squadre ...Parlando deldella Roma, a confronto con quello del Bayer, squadra dellache è un campionato a 18 squadre, Mourinho ha sottolineato che "un campionato a 18 o a 20 cambia ...... che durava da ben dieci giornate di. Per il Mainz, che non restava a secco di gol da ... Lo Schalke 04 spera ancora Il, tuttavia, non consente voli pindarici: nelle ultime quattro ...

Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 20 maggio, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

Ultimo turno di Serie B: si conclude oggi il campionato con la 38esima giornata. Frosinone e Genoa sono già promosse aritmeticamente in A; retrocesse, invece, Spal e Benevento. Rimane apertissima la c ...Archiviato il secondo turno a eliminazione diretta, la corsa per l'ultimo posto in palio per la Serie B ricomincia con il primo turno nazionale: gare di andata e ritorno, si parte giovedì con tre ...