Calciomercato Napoli | offerta colossale per Kim | si spalancano le porte della Premier

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 20 maggio 2023) Si tratta di una delle società più ricche del mondo del pallone e vuole migliorare sensibilmente la propria rosa in vistaprossima stagione: è il Manchester United la principale pretendente di uno dei migliori difensoriSerie A. Come anche ha già fatto in passato, lo stesso Luciano Spalletti ha definito più volte Kim Min-Jae “il miglior difensore del mondo” e i Red Devils non sarebbero certamente di un parere diverso. Con l’obiettivo di tornare a competere per la leadership inLeague e nell’Europa che conta, il club di Manchester avrebbe stanziato 500 milioni di euro per il prossimo, come riporta la testata giornalistica spagnola El Pais. Lo scopo finale di questa mega operazione di mercato non è solo quello di rinforzare la squadra guidata da Erik ten Hag, ma di rinnovarla in toto. ...