Calciomercato Milan – Attacco | in rialzo le quotazioni di Scamacca

(Di sabato 20 maggio 2023) Gianluca, obiettivo didelper l'estate, in rossonero per affiancare Olivier Giroud? Le ultime news su di lui

Rassegna Stampa -.itL'apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla situazione ... Spazio anche al mercato dei top club italiani: ', c'è un attacco da ricostruire. Sale Scamacca'...Il valore dell'esercizio cui facciamo riferimento è infatti corrispondente a 167,3 milioni di euro contro i 276 del, i 275 della Juve ed addirittura i circa 500 milioni di euro del Real Madrid. ......Spalletti e Allegri (LaPresse) -.itCome vi sta raccontando.it, ad oggi non si può mettere la mano sul fuoco sulla permanenza di Spalletti al Napoli. E così, oltre al,...

Calciomercato Milan – Possibile affondo per un talento del Kosovo Pianeta Milan

Il Milan è pronto a farsi avanti per un grande colpo estivo ... potrebbe finire per partire durante il calciomercato estivo. Un incastro perfetto servirebbe al ‘Diavolo’ per portarsi a casa l’ex ...Nonostante manchino tre giornate decisive alla fine del campionato la Gazzetta dello Sport pensa al calciomercato e per il Milan fa un nome in attacco: "Milan, scatto in area.