Calcio | Serie A Thiago Motta ' Una vittoria per la nostra gente'

Cremonese: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie 20 maggio - 17:55L'allenatore e un calciatore dell' Ischia, squadra appena promossa inD, rischiano il Daspo per due anni per i fatti accaduti al termine di una partita giocata lo scorso 2 aprile allo stadio Mazzella. A rischiare sono Enrico ...Siamo cresciuti tanto, giochiamo un bellissimoe cerchiamo sempre di fare gol. Oggi ne abbiamo fatti cinque e siamo felici. - conclude l'austriaco - InA non ci sono squadre piccole, ...

Tre italiane nelle finali europee, Serie A riabilitata. Ora è la Nazionale che deve risvegliarsi la Repubblica

Nonostante la sconfitta per 2-1 rimediata in casa del Parma nella Giornata 38 del campionato di Serie B 2022/23, il Venezia conclude la regular season all’ottavo posto e stacca così un biglietto per i ...L'allenatore e un calciatore dell'Ischia Calcio, squadra appena promossa in serie D, rischiano il Daspo per due anni per i fatti accaduti al termine di ...