Calcio femminile | Mantovani | «Dal 2024 25 avremo tre squadre in Europa»

(Di sabato 20 maggio 2023) Le parole di Ludovica, presidentessa della Divisione, sull’aumento delleitaliane inLudovica, presidentessa della DivisioneItaliana, ha parlato a margine della della premiazione della Romaper la vittoria dello Scudetto. Di seguito le sue parole a L Football. «Un bilancio sicuramente interessante come prima stagione con il professionismo. Abbiamo voluto e richiesto questo nuovo format che secondo noi ha portato il campionato ad essere interessante fino a poche giornate dalla fine. Oggi premiamo la Roma che ha già conquistato il titolo in anticipo ma la Poule Salvezza, per esempio, è ancora aperta. Sicuramente questi scontri diretti hanno portato ad ...

Come in Serie A, le prime quattro di regular season sono quelle che si giocano lo scudetto al maschile. Il ... Attiva ora l'offerta! Leggi i commenti: tutte le notizie 20 maggio 2023Ma oggi è stato anche il giorno della premiazione delle campionesse d'Italia, che hanno ricevuto il trofeo dal presidente della DivisioneLudovica Mantovani e dall' amministratore ......del CRL in merito al recupero di campionato tra Città di Varese e Crema - Eccellenza- ... Quattro anni fa faceva atletica, oggi vince lo Scudetto giocando aed è nel mirino di una ...

Offese alla Juve, la Roma Primavera femminile è sotto indagine Corriere dello Sport

Ludovica Mantovani, presidentessa della divisione calcio femminile, ha così parlato nella sua intervista a L Football. LE PAROLE – «Un bilancio sicuramente interessante come prima stagione con il ...Ancora un podio di prestigio per i due salentini che la scorsa settimana hanno preso parte al Campionato delle Regioni e Coppa Italia che si è svolto in terra abruzzese ...