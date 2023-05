Calcio | Baroni ' Spirito positivo contro Spezia' | dubbio Colombo - Ceesay

Al termine della rifinitura odierna, mister Marcoha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida ai liguri: "Conosciamo bene l'importanza del match di domani, i giocatori devono ...Hjulmand è tra i convocati, ma non giocherà, al suo posto spazio a Blin Squalificato Banda, Ceesay favorito su ...Della partita complicata che aspetta il Lecce ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico. Sul momento: ' Voglio giocare le partite che mancano. All'andata sfiorammo la vittoria, giocando ...

LECCE, BARONI: "COMPATTEZZA PER SUPERARE LO SPEZIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tre punti importanti per la lotta salvezza: Lecce e Spezia non possono fare calcoli per evitare la retrocessione in Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da buoni risultati: i salentini vengono dal ...Lecce-Spezia ha il sapore di una finale, inutile nasconderlo. Una gara da dentro e fuori per entrambe le compagini alle prese con un'affannosa rincorsa ...