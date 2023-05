Calciatore di Parma muore ad Amsterdam | aveva 24 anni | trovato in un canale

AMSTERDAM (OLANDA) - Giallo ad Amsterdam dove Gabriele Gallani, ultimo capitano del Team Traversetolo , è stato trovato senza vita in circostanze ancora da chiarire.... dove è morto Gabriele Gallani , un ventiquattrenne di Neviano degli Arduini, in provincia di. Era sparito da due giorni Gabriele morto ad Amsterdam Gallani era une capitano della ...... dove è morto Gabriele Gallani, un ventiquattrenne di Neviano degli Arduini, in provincia di. ... Gallani era une capitano della squadra del Team Traversetolo. Sarebbe stato trovato in ...

Si chiamava Gabriele Gallani, originario di Neviano, ed era capitano di una squadra di calcio locale che milita in Promozione, il Team Traversetolo. Il giovane secondo quanto riporta la Gazzetta di ...