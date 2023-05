Calci e pugni alla convivente minorenne per farla abortire | arrestato un 20enne a Catanzaro

(Di sabato 20 maggio 2023) Per costringerla ad, al culmine di una lite, un ventenne di origini marocchine residente aavrebbe picchiato e preso alaprovocandole lesioni che l’hanno costretta ad andare in ospedale. La giovane ha segnalato l’accaduto e il suo presunto aggressore è statodai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto. Era già noto alle forze dell’ordine. A suo carico è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip disu richiesta della Procura della Repubblica.

La ragazza, per le lesioni, è finita in ospedale, dove ha sporto denuncia. I sanitari l'hanno soccorsa e dimessa con una prognosi di 21 giorni, conducendola in una struttura protetta ...