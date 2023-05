Cade un elicottero di soccorso a Lugo | due feriti sono gravi

Leggi su open.online

(Di sabato 20 maggio 2023) E’ precipitato in mattinata, l’privato di EliOssola che stava sorvolando la zona di, nel Ravennate, e in particolare la località Belriccetto, mentre per la giornata di oggi l’area attende una nuova ondata di pioggia col rischio che l’acqua continui a inondare le zone abitate. Due dei passeggeri, stando a quanto riporta l’agenzia Ansa, mentre gli altri due hanno riportato ferite leggere. Sul luogo dell’incidenteintervenuti i Carabinieri die i vigili del Fuoco mentre il pm di turno, Angela Scorza, ha disposto che i sommozzatori setacciassero la zona cercando la strumentazione di bordo del velivolo per capire cosa possa essere successo. Non citestimoni oculari. L’ipotesi però è che il pilota abbia sbagliato l’atterraggio, ...