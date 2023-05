C0n voi | tutti morti La dem Sandra Zampa e gli sciacalli dell' alluvione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Il popolo di Twitter non perdona. Così Roberto Saviano, appena pubblicato il pistolotto sul governo negazionista del cambiamento climatico, si becca un commento al vetriolo: «Famme capi', gli emiliani sono sott'acqua perché il governo negherebbe il cambiamento climatico?». Per lo scrittore è tutto chiaro: la colpa di quello che sta accadendo in Emilia Romagna ricade su Palazzo Chigi. «Negare il cambiamento climatico come fa questo governo (...) è un atto gravissimo di cui oggi migliaia di cittadini italiani, da Ischia all'Emilia Romagna, stanno pagando care le conseguenze». Non sono ammesse eccezioni: «Il cambiamento climatico non è un'opinione: è un fatto». Per lui ascoltare i «negazionisti» del clima è come «sentir parlare i negazionisti'olocausto o coloro che ancora dicono che la mafia non esiste». Sempre a proposito di «». ...