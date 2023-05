Bruce Springsteen a Ferrara | lo show continua ma è coperto di fango e di silenzi

(Di sabato 20 maggio 2023) di Pancrazio Cardelli Anfuso "Ho visto cose che non avrei mai pensato di poter vedere in una città americana. L'inettitudine criminale rende furiosi" (, Jazz & Heritage Festival, New ...

BOLOGNA - Sul concerto di'il mio potere di intervento era assolutamente inesistente. Mi sembra che sia filato tutto liscio. Lo amo come cantante, non sta a me chiedere sensibilità'. E' quanto ha dichiarato ...di Pancrazio Cardelli Anfuso "Ho visto cose che non avrei mai pensato di poter vedere in una città americana. L'inettitudine criminale rende furiosi" (, Jazz & Heritage Festival, New Orleans, maggio 2006) Bel concerto, quello dia Ferrara, racconta chi ha avuto la fortuna di vederlo. Cinquantamila fans arrivati con ...A sette anni di distanza dal concerto del 2016,è pronto ad espugnare di nuovo il Circo Massimo. Tra meno di 24 ore il Boss salirà sul palco dell'antico stadio romano, pronto ad esibirsi di fronte a 60 mila fan che arriveranno ...

Polemica sul concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, cancelli aperti con 5 ore di ritardo - Musica Agenzia ANSA

Springsteen a Ferrara nonstante la catastrofe climatica che si è abbattua sulla Romagna. Dal rocker nessun commento sulla situazione in corso. Solo tanta musica e tanto silenzio.BOLOGNA - Sul concerto di Bruce Springsteen "il mio potere di intervento era assolutamente inesistente. Mi sembra che sia filato tutto liscio. Lo amo come ...