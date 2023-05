Brittney Griner è tornata a giocare in Wnba dopo i dieci mesi in prigione in Russia Guardian

(Di sabato 20 maggio 2023)aver passatocome prigioniera ina vestire la maglia di Phoenix e anella Nba femminile. È474 giornila sua ultima partita ufficiale, giocata ina fine gennaio 2022. Nel gennaio del 2022,veniva bloccata nell’aeroporto e condannata a nove anni per detenzione di meno di un grammo di hashish. I media hanno sempre sottolineato il suo attivismo per i diritti delle minoranze. Scrive il: “Ha trascorsoimprigionata in, èvenerdì sera accolta da un’esuberante ...

