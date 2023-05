Boxe | Alessio Lorusso vs Thomas Essomba oggi in tv | programma | orario e streaming Europeo gallo

(Di sabato 20 maggio 2023) Tutto pronto per l’incontro tra. L’italiano deve difendere la cintura europea dei pesinel main event della terza edizione di The Art of Fighting, la serata dedicata al mondo dellae del K1. La main card sabato sera inizierà alle 20:30 all’Arena di Monza. L’intera card principale sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, anche se dalle 19:30 sono inaltri due match: Chessa contro El Ghouiyal e Moricca contro Delmestro. Ventuno le vittorie in carriera, a fronte di quattro sconfitte (l’ultima nel 2018) perche cerca un altro importante capitolo della sua carriera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale. Di seguito, ilcompleto della serata di ...

... Il campione d'Europa di pugilato dei pesi galloLorusso, che difenderà il titolo contro il ... "in Italia è difficile vivere diprofessionisma. Io, grazie anche agli sponsor, ci sto ...Lo ha detto il pugileLorusso alla vigilia del match che lo vedrà difendere il titolo ... Poi sulla situazione della nobile arte nel nostro paese: 'In Italia è difficile vivere di..."Mi è ancora rimasto un po' di spazio sulle gambe". Il conto dei tatuaggi diLorusso lo avevamo fatto prima della conquista dell'Europeo dei gallo . "Siamo fermi ad allora. Dopo aver vinto il titolo non ho avuto il tempo neanche per farmene uno celebrativo. Sono pugile ...

Alessio Lorusso, il ritorno del pugile tatuato: "Piaccio ai bambini e mi batto per il sociale. Difendo l'Euro… la Repubblica

Grande attesa per il ritorno sul ring di Alessio Lorusso che dovrà difendere la sua cintura ... La terza edizione di The Art of Fighting, la serata dedicata al mondo della boxe e del K1, inizierà ...Oggi sabato 20 maggio va in scena l'attesissimo confronto tra Alessio Lorusso e Thomas Essomba, match valido per l'Europeo dei pesi gallo. Si preannuncia grande spettacolo all'Arena di Monza, dove il ...