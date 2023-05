Borriello | “In Lombardia copertura pediatrica meningococco al 95%”

Leggi su italiasera

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – “Ini bambini ricevono all’età di due mesi il vaccino per ilB, che è uno dei due ceppi circolanti in Europa e in Italia in particolare, e con tre dosi abbiamo unadel 95%. Dopo l’anno di vita viene offerto il vaccino per ilC, l’altro ceppo circolante, con unadel 94- 95%”. Così Catia Rosanna, responsabile della Struttura malattie infettive, vaccinazioni e performance di prevenzione della direzione generale Welfare della Regione, in occasione dell’incontro “Pre-Occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere”, aperto al pubblico, oggi a Milano presso la Sala Medicinema dell’Ospedale Niguarda di Milano e promosso da Adnkronos ...