AGI - C'è anche l'ex campione, finalista a Roma nel '94 (perse contro Sampras), agli Internazionali d'Italia.è reduce dalla vicenda giudiziaria che, per bancarotta fraudolenta, l'ha portato alla detenzione ...C'e' anche l'ex campione, finalista a Roma nel 1994, agli Internazionali d'Italia. Il tedesco è reduce dalla vicenda giudiziaria che, per bancarotta fraudolenta, l'ha portato alla detenzione per otto mesi nel ...... Jacopo Lo Monaco Federico Ferrero e le leggende del tennis Chris Evert, Mats Wilander, John McEnroe eal commento esclusivo del Roland Garros. Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...

Boris Becker in tribuna per la finale degli internazionali di tennis AGI - Agenzia Italia

