Bonus vacanze | ecco quali sono

, incentivi e orari ridotti. È la contromossa della Fiepet Confesercenti contro la crisi, ormai ...Lazio è arrivata con la prima impennata di prenotazioni registrata nella Capitale tra le...Anche ilper una vacanza in Piemonte è molto quotato. In questo caso si tratta di un voucher per avere due nipoti gratis prenotandone almeno quattro entro il 30 giugno 2023 nelle ...Chi sta pianificando le ferie estive sarà curioso di sapere se ci sono sconti e agevolazioni per risparmiare sul costo delle. A questi rispondiamo che un vero e propriocome quello introdotto dal governo Conte nell'estate del 2020, così da incentivare le partenze dopo il Covid, non esiste; tuttavia ci sono comunque una serie di misure a disposizione di ...

Bonus Vacanze 2023, dalla Sicilia al Veneto tutti gli sconti attivi: scadenze, chi ne ha diritto e come richie ilmessaggero.it

L’iniziativa “See Sicily” riconosce un pernottamento gratuito per ogni tre notti di soggiorno. È attivo anche il bonus vacanze rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Ecco la lista de ...La regione Sicilia ha messo in piedi il programma See Sicily così da spingere il turismo in questa particolare isola d'Italia.