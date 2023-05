Bonaccini | Emilia Romagna ferita si rialzerà | nessuno resterà indietro

Lo dichiara il presidente dell'Romagna Stefanoal Corriere della Sera sulla indiscrezione diffusa via social e ripresa da alcuni media su 55 milioni di fondi Ue per la messa in ..."L'Romagna è ferita ma si rialzerà. E lo faremo insieme, senza lasciare indietro nessuno". Lo afferma il presidente della Regione devastata dall'alluvione Stefanosottolineando che "non ...Eppure per la legislatura 2020 - 25 la RegioneRomagna ha programmato interventi di ... 'Il governatoree l'allora sua vice Elly Schlein, hanno dato annunci di stanziamenti per 5 ...

Maltempo Emilia Romagna, Bonaccini: "Non è vero che ho cementificato la regione" "Guardi, non ho davvero un solo minuto per rincorrere autentiche bufale che abbiamo già smentito, come quella sui 55 ...Da questo punto di vista, l’Emilia-Romagna di Stefano Bonaccini è la peggior Regione d’Italia. Qui, l’8,9 per cento della superficie è impermeabilizzata e quindi – in gran parte – asfaltata: un dato ...