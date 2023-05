Bologna scatenato a Cremona | pesante 5-1 ai grigiorossi

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 maggio 2023)(ITALPRESS) – La Cremonese vede ormai la serie B, anche se la sentenza matematica è rimessa ai risultati di Verona e Spezia. Era obbligatorio vincere contro ilper tenere aperta una minima speranza ma la squadra di Ballardini affonda in modo irrimediabile contro ilche ritrova il successo dopo sei gare di digiuno. Pesantissimo il ko per 5-1 con cui isalutano quasi del tutto il ritorno in serie A atteso 26 lunghi anni. Ilimpiega meno di un quarto d'ora per sbloccare il risultato. Il palleggio e il possesso palla della squadra di Thiago Motta tengono sotto controllo la partita, ma non producono azioni pericolose fino al lampo del 13? che cambia la gara. Barrow sulla sinistra rientra sul piede destro e sferra un tiro forte a giro, ma la traiettoria è ideale per ...