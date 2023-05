Bologna | le pagelle di CM | dominio totale allo Zini Orsolini | rosso ingenuo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:Cremonese -Ledei protagonisti del match tra Cremonese e, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Arnautovic FLOP: Okereke VOTI: a fine ...... bianconeri fuori dall'Europa League: leIl deferimento per gli ex dirigenti Alla Juve, ... Si tratta di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese,e Cagliari . Secondo la procura Figc, la ...PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI -- PRONOSTICI Venerdì 19 maggio 20.45 Sassuolo - Monza Sabato 20 maggio 15:00 Cremonese -18:00 Atalanta - Verona 20:45 Milan - ...

Bologna, le pagelle di CM: dominio totale allo Zini. Orsolini, rosso ... Calciomercato.com

Skorupski 6: Mai impegnato dalla Cremonese, corre solo un piccolo rischio a inizio ripresa. Posch 7,5: Rientra dalla squalifica e ribadisce di essere uno dei migliori difensori del campionato: prima s ...Tsadjout 5: Nel primo tempo la Cremonese non c’è, lui può solo correre per tenere impegnati i difensori del Bologna. Sostituito all’intervallo. (1’ s.t. Ciofani 6: Entra per suonare la carica e segna ...