Bologna | Arnautovic | «Sto tornando dopo tanto tempo fermo»

(Di sabato 20 maggio 2023) Marko, attaccante del, ha parlatoil successo degli emiliani sulla Cremonese: le sue dichiarazioni Markoha parlato a DaznCremonese-. LE PAROLE – «Provo tante emozioni.4 mesi fuori stoa fare il titolare, ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere. Sto migliorando giornogiorno, ma non è facile per me. Siamo cresciuti, giochiamo un bellissimo calcio e vogliamo sempre andare a segno».

Marko, attaccante del, ha parlato dopo il successo degli emiliani sulla Cremonese: le sue dichiarazioni Markoha parlato a Dazn dopo Cremonese -. LE PAROLE - "Provo ...Un messaggio per Motta, per ile tutto l'ambiente:è tornato. Ma, a fine partita - terminata prematuramente per un leggero problema fisico - la punta rossoblù ha voluto mandare un ...Ilha ucciso in fretta la gara prendendo possesso della metà campo della Cremonese fin dalle prime battute. Il tridente Barrow,e Orsolini ha tenuto in costante apprensione la ...

Calciomercato Bologna: da Arnautovic a Zirkzee, chi parte e chi resta Calcio News 24

Spalletti non fa chiarezza sul suo futuro. Dalla Germania attacco del Bayer ai giallorossi intanto la Procura Federale apre un fascicolo sui fatti accaduti nella Roma Primavera femminile. Passo verso ...CREMONA - Un pesantissimo 1-5 incassato contro il Bologna davanti al proprio pubblico umilia la Cremonese, ora veramente a un passo dalla Serie B. Arnautovic, Ferguson e Posch portano sul 3-0 la squad ...