Bocelli canta per l'Inter in finale di Champions VIDEO

Dopo 13 anni l'Inter torna in finale di Champions League. La vittoria contro il Milan ha entusiasmato tifosi e vip, tra questi anche il maestro ...Matteoe suona al pianoforte Love of my life per ricordare gli artisti scomparsi, inclusi le attrici Gina Lollobrigida e Irene Papas, gli attori Bruno Arena, Lando Buzzanca e Ivano ...Matteoe suona al pianoforte Love of my life per ricordare gli artisti scomparsi, inclusi le attrici Gina Lollobrigida e Irene Papas, gli attori Bruno Arena, Lando Buzzanca e Ivano ...

Andrea Bocelli canta per l'Inter in finale di Champions Gazzetta

Con la vittoria nel derby l'Inter ha conquistato la finale di Champions e Andrea Bocelli ha voluto omaggiare la squadra dedicandole la sua versione di un coro nerazzurro.Un Comune minuscolo, poco più di mille anime. Una, però, è una star internazionale, quell’Andrea Bocelli che ha cantato anche per l’incoronazione di Re Carlo III esibendosi sulle note di You’ll Never ...