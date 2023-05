Biden | libereremo per sempre il mondo dalle armi nucleari

"Possano le storie di questo Museo ricordarci tutti i nostri obblighi per costruire un futuro di pace", ha scrittodopo la visita fatta ieri con gli altri leader del G7, all'apertura del summit.non dà loro corda: "Non ho finora sentito nulla che induca a pensare che il conflitto in ... e ripete il suo mantra, ricevendo a Kiev il premier giapponese Fumio Kishida: "l'Ucraina ..."Possano le storie di questo Museo ricordarci tutti i nostri obblighi per costruire un futuro di pace", ha scrittodopo la visita fatta ieri con gli altri leader del G7, all'apertura del summit.

(ANSA) - HIROSHIMA, 20 MAG - Il presidente americano Joe Biden ha promesso di lottare per un mondo libero dalle armi nucleari nel messaggio scritto nel Libro d'Onore del Peace Memorial Museum di ...Continua l'impasse politica negli Stati Uniti che minaccia di portare al default se democratici e repubblicani non raggiungeranno un accordo entro il 1° giugno ...