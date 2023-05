Berrettini salta anche il Roland Garros | l' annuncio

(Di sabato 20 maggio 2023) Nienteper Matteo. Il 27enne romano, attuale numero 20 della classifica ATP, non ha infatti recuperato dall'infortunio agli addominali obliqui (lesione di secondo grado) ...

Nei giorni scorsi20 maggio 2023Panatta: 'e Melissa Satta Lei è una bella ragazza, ma quelle prima erano meglio...' Nadalgli Internazionali Bnl di Roma: 'Non sono ancora pronto' 'Quello di Roma è un torneo molto ...gli Internazionali di Tennis di Roma Come sta il tennista Internazionali BNL di tennis di Roma: dove seguirli Per tutti gli appassionati del settore, c'è una buona notizia: potrete ...

Berrettini salta il Roland Garros 2023, rientra a Stoccarda Adnkronos

Niente Roland Garros per Matteo Berrettini . Il 27enne romano, attuale numero 20 della classifica ATP, non ha infatti recuperato dall'infortunio ...Al suo rientro dopo aver saltato i tornei sulla terra, Berrettini fece doppietta: prima Stoccarda, poi il Queen’s. Ci riproverà.