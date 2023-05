Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo 45 giorni | «Finalmente a casa | dopo il buio ho vinto ancora»

ha accennato un saluto con la mano ai giornalisti in attesa fuori dal pronto soccorso. "Care Amiche, cari Amici, oggi, dopo 45 lunghi giorni, sono finalmente tornato a casa e il mio ...Lo dichiara in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio, che oggi e' statodallospedale San Raffaele di Milano dovera stato ricoverato per una polmonite che si aggiungeva ...Video su questo argomentodal San Raffaele: sorriso e gesto a sorpresa con i cronisti - GUARDA In effetti, l'ondata di calore versonon è mancata neanche all'esterno ...

Berlusconi esce dall'ospedale dopo 45 giorni di ricovero: "Dopo il buio ho vinto ancora" RaiNews

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo un mese e mezzo di ricovero. Il leader di Forza Italia ha lasciato il nosocomio a bordo di un’auto scura, seduto accanto ...Milano, 19 mag. L’auto con a bordo l’ex premier, seduto accanto alla compagna Marta Fascina e che ha saluto con la mano alzata i cronisti, è uscita dal civico 60 di via Olgettina (LaPresse) – Il… Legg ...