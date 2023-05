Benessere mentale | trasferisciti in una di queste città | si vive senza stress

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 20 maggio 2023) Ecco in qualeci si dovrebbe trasferire per aumentare il proprio. In questi luoghi non saprete nemmeno cos’è lo. Ilè un tema molto importante, ed uno studio fatto della piattaforma online The Social Hub, si è occupato di individuare quelle che sarebbero le dieci miglioridovere per aumentarlo. In qualere tra relax e qualità della vita – ilovetrading.itL’analisi ha riguardato 36 delle più noteeuropee, ponendo a confronto diversi fattori. Per citarne alcuni, le ore di sole, l’indice generale della felicità della popolazione. Poi, la quantità di percorsi pedonali, la qualità dell’aria, il livello d’inquinamento. E ancora, ...