Benedetta Rossi e il suo grande amore per Cloud | arrivato dopo un gran dolore

ha presentato al Salone del libro di Torino il suo ultimo lavoro e ha colto l'occasione per parlare del duro sfogo sui social che ha fatto il giro del web. Per una volta la blogger e ...e Vincenzo Schettini sono - in arte - 'Fatti in casa per voi' e 'La fisica che ci piace' hanno riempito l'auditorium del Lingotto per raccontare quale magia hanno in comune. ' ...Così, presentando allo stand de La Stampa il suo ultimo libro "Benvenuti in casa mia!" (Mondadori Electa), ha commentato la polemica che l'ha vista protagonista nei giorni scorsi: il ...

Salone del Libro 2023, Benedetta Rossi: 'Ho sentito il bisogno di esplodere per difendere le persone semplici' Repubblica TV

A Perugia Tardioli si è messo alle spalle un velocista del calibro di Luca Lai (10.43) e Matteo Napolini (Winner Foligno) che ha annientato il personale portandolo a 10.65 (aveva 10.81); primato perso ...Un ottimo avvio di pentathlon anche per la compagna di squadra Benedetta Baiocco che con 12.64 migliora di 13 centesimi il personale siglato pochi giorni fa a San Benedetto. ROSSI DA PRIMATO - Cade in ...