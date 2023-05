(Di sabato 20 maggio 2023)- Trascorrono gli anni ma '' non passa mai di moda: la celebre soap opera, la più seguita in Italia dagli anni '80 a oggi, sbarca a: i membri del cast sono arrivati nella ...

ROMA - Trascorrono gli anni ma '' non passa mai di moda: la celebre soap opera, la più seguita in Italia dagli anni '80 a oggi, sbarca a Roma : i membri del cast sono arrivati nella Capitale per girare le puntate della ...Brooke è davanti al Colosseo:sbarca a Roma e siun po' di italiano. La soap opera , tra le più longeve della tv, in occasione della puntata numero 9.000 " sì, avete letto bene " è sbarcata nella capitale con tutto ..., una delle soap opera più famose e longeve della storia della televisione, sbarca a Roma e sidi un po' del nostro tricolore. Le riprese, infatti, si sposteranno nella capitale per ...

Beautiful si tinge di giallorosso: Brooke con la sciarpa della Roma Corriere dello Sport

Nella capitale è arrivata la soap opera americana più famosa: coinvolti ospiti vip italiani. Ecco quando usciranno le nuove puntate ...Beautiful, una delle soap opera più famose e longeve della storia della televisione, sbarca a Roma e si tinge di un po' del nostro tricolore. Le riprese, infatti, si sposteranno nella capitale per ...