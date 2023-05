(Di sabato 20 maggio 2023) Quando sembrava vicino al suo 11/o titolo consecutivo nella Bundesliga, ilMonacoin3 - 1 contro il, dopo essere andato in vantaggio con Gnabry al 25'. Poi però, nella ...

Quando sembrava vicino al suo 11/o titolo consecutivo nella Bundesliga, ilMonacoin casa 3 - 1 contro il Lipsia, dopo essere andato in vantaggio con Gnabry al 25'. Poi però, nella ripresa, le reti di Laimer, Nkunku (su rigore) e Szoboszlai (ancora dagli 11 ...IlMonaco stato sconfitto 3 - 1 dal Lipsia nel penultimo turno di Bundesliga e ora rischia grosso. La squadra di Sommer domenica potrebbe infatti venire scavalcata in vetta alla classifica dal ...... rimangono a 4 punti dal City e hanno una sola partita da giocare, fatto che consegna a Pep Guardiola l'11/a vittoria in un campionato nei suoi 14 anni da allenatore tra Barcellona,e ...

Bayern perde in casa col Lipsia, domani Dortmund prova sorpasso Agenzia ANSA

Quando sembrava vicino al suo 11/o titolo consecutivo nella Bundesliga, il Bayern Monaco perde in casa 3-1 contro il Lipsia, dopo essere andato in vantaggio con Gnabry al 25'. (ANSA) ...Perde il Bayern Monaco che, nella penultima giornata di Bundesliga, viene rimontato dal Lipsia 3-1: a Gnabry rispondono Laimer e i rigori di Nkunku e Szoboszlai ...