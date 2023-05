(Di sabato 20 maggio 2023) Le parole del direttore svo delLeverkusen dopo l’eliminazione contro lanella semifinale di Europa League L’eliminazione contro lain Europa League è un boccone ancora amaro per ilLeverkusen. Il direttore svo dei tedeschi, Simon, ha commentato così a Rtl.de. «Dopo ogni tiro in porta c’era un loro giocatore che si buttava per terrase dovesse essere trasportato in barella perché gravemente infortunato. Penso che tutti quelli che erano allo stadio augureranno buona fortuna al Siviglia per la finale. Èchein questo modoal».

Bayer, Rolfes: «Triste vedere che giocare come la Roma porti al successo» Calcio News 24

'Sono incredulo. Non meritavamo di essere eliminati da una squadra che non ha niente a che fare con il calcio', ha detto Nadiem Amiri.