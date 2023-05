Basket | Serie A1 2022 2023 | tabellone e accoppiamenti semifinali playoff

Non inizia nel verso giusto laplay - off dell' AnzioClub . In serata, infatti, la squadra neroniana, guidata dal coach Matteo Melchiorri , è stata battuta tra le mura amiche all'overtime, con il risultato di 84 a 87,......una conferenza stampa dopo che sono state comunicate le date relative allo spostamento della... Per quanto sia complesso, ci occupiamo anche die pensiamo che quello che è successo, in un ...E' iniziato in salita il cammino della Spinelli Massagno nelladi semifinale contro l'Union Neuchatel. In gara - 1, giocata a Nosedo, la squadra di Gubitosa infatti stata battuta 76 - 69. Protagonisti di una prima parte di partita difficoltosa (sotto 42 - ...

LBA Playoff: Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia, gara 4 Sportando

Dopo la grande prova d'orgoglio in gara-3 la Carpegna Pesaro prova a riaprire completamente la serie, una vittoria sul proprio campo porterebbe -abbastanza ...Nonostante una Piacenza mai doma, il Pistoia Basket chiude i conti e supera il turno. Decisiva la prova super di Copeland ...