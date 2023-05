Basket | Playoff Serie A2 2022 2023 | Cantù e Pistoia chiudono la serie | vince Udine

(Di sabato 20 maggio 2023) Nella giornata di oggi si sono giocate due gare-4 e una gara-3 valide per idiA2 dinon sbaglia ein casa di Nardò 99-78 chiudendo laal primo match point. Mattatore del match Logan con 34 punti 3 rimbalzi e 5 assist, che regala a coach Sacchetti i quarti di finale. Non sbaglia neanche, che batte 93-81 Piacenza e chiude laal primo match point. Grande prestazione di Copeland, che mette a referto 32 punti 5 rimbalzi e 5 assist coadiuvato dai 21 con 8 rimbalzi di Varnado. Non bastano i 33 punti di Miaschi a Piacenza per evitare l’eliminazione. Terza vittoria in trasferta su tre della serata con ...

2022 - 2023 Serie A Tabellino partita Pesaro - Olimpia Milano Squadra in casa Pesaro Squadra avversaria Olimpia Milano L'EA7 Emporio Armani Olimpia MIlano prende il controllo della partita nei ...L' Olimpia Milano batte 94 - 80 Pesaro in gara - 4, valida per i quarti di finale deidi Serie A1 2022/2023, e vola in semifinale. Partita dominata dai ragazzi di Messina, che vanno avanti nei primi possessi del match e controllano le operazioni senza particolari difficoltà ...

Basket playoff serie B | Gemini Mestre - Unicusano Pielle Livorno 75-63: biancoblù ko anche in gara 2, la finale si allontana LivornoToday

Un grande Raphael Gaspardo da 29 punti in meno di 25 minuti (e una valutazione di 28) guida l'Apu Old Wild West Udine alla vittoria nella terza gara della serie ...La Giorgio Tesi Group chiude la serie dei quarti di finale del tabellone “Argento” di A2 per 3-1 passando al PalaBanca di Piacenza nella gara-4 per 81-93 al termine di un match ...