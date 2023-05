Bari e Molfetta | appuntamenti di Maggio all’infanzia Oggi e domani

Leggi su noinotizie

(Di sabato 20 maggio 2023) Di seguito il comunicato: Spettacoli all’aperto, nel ‘teatrino più piccolo del mondo’ – installato per l’occasione al Kismet di– e alla Cittadella degli artisti diaprono glidel week-end della XXVI edizione del festival, a cura di Teresa Ludovico. Sabato 20e domenica 21sono tre gli spettacoli per tutte le età in programma.all’aperto aPartendo dal capoluogo, gli spazi esterni del Teatro Kismet diventano epicentro delle iniziative: si parte alle 18 nella nuova Arena Kismet da 200 posti – realizzata nell’ambito del progetto Kismet Community vincitore del bando ‘Un negozio non è solo un negozio’ del Comune di– con l’Otto Panzer ...