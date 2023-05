Bari | Cheddira | “Pronti e concentrati per playoff Reggina o Südtirol? Dico…”

Gilardino 6,5(4 - 3 - 1 - 2): Frattali 6; Dorval 5,5 (66' Botta 6), Zuzek 6,5, Vicari 6 (81' ...5), Benali 6 (77' Maiello sv), Benedetti 6,5; Esposito 7; Antenucci 5,5 (66'6,5), ...... Esposito, Gudmundsson, Benedetti, Ekuban,e Criscito su rigore. Ma la sfida con ilè stata soprattutto l'occasione per festeggiare ancora la promozione, il funerale calcistico della ......quarto d'ora il Genoa cerca il poker ma nel finaletrova il gol dal limite. Ma Badelj si conquista un rigore che Criscito segna per il riscatto della stagione passata. fc TAGSferraris ...

LIVE Genoa 3 - 3 Bari: terzo pareggio dei pugliesi, a segno Cheddira Telenord.it

Trentotto tappe di una cavalcata entusiasmante, che ha condotto il Bari, da neopromosso in B, fino ai prossimi playoff per la A, che i galletti affronteranno da favoriti, grazie al terzo posto ...Mimmo Criscito al 95' segna dal dischetto il gol della vittoria. Grimm Andersen Dilettanti. Stavolta la realtà si è fatta beffe della fantasia più fervida. In un ...