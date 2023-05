Bargiggia sui social | “Scenario paradossale per Spalletti | vi dico cosa può fare ADL”

SECONDA CORSA "PREMIO CAROLINA- Per i velocisti di categoria ordinaria c'è a disposizione un handicap1.200metriaperto a tutti, ma con i soli anziani ad accettare l'ingaggio. Gira e ...... oppure: "Ha ragione Bernardeschi,diritti umani siamo tutti dalla stessa parte senza ... Mondiali,demolisce Bernardeschi. Ad aizzare il fuoco è invece Paolo. L'ex giornalista ...Scrivesu twitter: "Nel viaggio a Parigi di qualche giorno fa, Giuntoli non ha parlato ... Fioccano le reazionisocial: "E' vero, è stato Galtier a far emergere Osimhen. Galtier è un ...

Bargiggia: "ADL può tenere Spalletti fermo un anno senza stipendio!" Tutto Napoli

ForzAzzurri.net - Bargiggia sui social ha scritto un post su quello che potrebbe essere il futuro di Spalletti ...Il giornalista Paolo Bargiggia ha scritto un post sui social: "Scenario paradossale per Luciano Spalletti: De Laurentiis lo lascerà libero per la panchina del Napoli ma non di allenare un' altra ...