Bargiggia | “Avanza Thiago Motta per il Napoli” | poi la rivelazione sul ds

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 maggio 2023) Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli? Entrambi, com’è ormai ben noto, potrebbero dire addio aldopo una stagione incredibile che ha portato a uno Scudetto che era atteso da ben 33 anni. In questi giorni sono tanti i profili accostati al club azzurro nel caso in cui i loro addii dovessero essere concreti, e non mancano le soluzioni a sorpresa. Una di esse, è stata rivelata dal giornalista esperto di calciomercato Paolo, che sul suo profilo Twitter ufficiale hato due nomi nuovi, rispettivamente per la panchina e per la poltrona di direttore sportivo. Il tweet diSecondo il giornalista,no i nomi di, allenatore del Bologna, e di Giovanni Sartori, che invece ricopre il ruolo di direttore ...