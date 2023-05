Bare | sceicchi e perfino un dromedario | i tifosi del Genoa festeggiano la retrocessione della Sampdoria

(Di sabato 20 maggio 2023) Puntualmente, come promesso alla vigilia, con l'inizioripresa del match interno con il Bari di ieri sera idelhanno...

Genova . C'è anche un dromedario vero al tradizionale funerale goliardico organizzato dai tifosi del Genoa per la retrocessione della Sampdoria in Serie B che quest'anno coincide con la festa per ...

Bare, sceicchi e un dromedario (vero): i tifosi rossoblù celebrano il funerale della Sampdoria Genova24.it

In mezzo le bare blucerchiate e le croci tra finti preti ... Nella festa anche il tanto atteso dromedario a richiamare gli sceicchi con l'animale che ha aspettato nel parcheggio davanti al carcere di ...La festa e la cerimonia goliardica da Marassi a De Ferrari. I simboli sono un chiaro riferimento alla presunta operazione da parte di Khalid Faleh Al Thani ...