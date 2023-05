Barbara Chicchiarelli | una fuoriclasse dello schermo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Approdata davanti alla macchina da presa con la fortunata serie “Suburra” (2017-2019), nei panni della ruvida e sensuale Livia Adami,, classe ’85, con il suo pesante bagaglio dal mondo teatrale, negli ultimi anni sta prendendo sempre più spazio negli schermi del cinema e in quelli televisivi. I tratti che la contraddistinguono sono sicuramente lo sguardo di un profondo ceruleo e la voce roca, in grado di restituire la giusta gravità ai suoi personaggi drammatici e un’ inconsueta ironia a quelli comici, come nel caso del suo ruolo nella commedia di Fabio de Luigi “Tre di troppo” (2023). Il suo percorso nella serialità televisiva, dopo l’esordio, è proseguito con le fiction “Il silenzio dell’acqua” (2019), “La compagnia del cigno” (2019), la serie pop ambientata negli anni ’80 e approdata su Amazon Prime “Bang Bang Baby” (2022), ...