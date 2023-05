(Di sabato 20 maggio 2023) Le parole di Davide, quinto classificato della 14esima tappa del Giro. L'italiano corre per la Soudal Quick - Step, la squadra di Evenepoel, rimasta con soli tre ...

Le parole di Davide, quinto classificato della 14esima tappa del Giro. L'italiano corre per la Soudal Quick - Step, la squadra di Evenepoel, rimasta con soli tre ...Sul palco alcuniche indossano maglie a rete attillatissime eseguono intorno alle due ... Ragazzi,sopra Blanco: è un risultato", sorridono, fiere, Paola & Chiara, alludendo alla ...... compagnia di- illusionisti diretta da Moses Pendleton conosciuta in tutto il mondo per ... è con soddisfazione che presentiamo questo cartellone che ci piace molto esicuri attrarrà ...

Ballerini: "Siamo rimasti in tre, ma ci proveremo fino alla fine" Gazzetta

16.55 Skujins è già andato a podio due volte in questo Giro, ma di certo Oldani e Ballerini sono più veloci. Tra gli inseguitori il più pericoloso è senza dubbio Mayrhofer! 16.54 Siamo negli ultimi 3 ...In una tappa a due facce, la maglia rosa si sposta sulle spalle del campione di Francia. Il ciclista della Groupama approfitta del lassismo del gruppo e scala la generale. Bais trionfa sul Sempione me ...