Ballardini amaro: "Cremonese umiliata, giusto retrocedere in B" La Gazzetta dello Sport

L'allenatore grigiorosso commenta la pesante sconfitta col Bologna: "È stata una lezione di gioco e di serietà" ...Il gol di Vlasic alla mezz’ora di Verona-Torino riaccende improvvisamente la lotta salvezza, anche per la Cremonese. Se il successo di ieri, sabato 13 maggio, dello Spezia contro il ...