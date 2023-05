Avellino | scatta il rompete le righe

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’U.S.1912 comunica che, a partire da oggi, tutte le attività della prima squadra saranno sospese per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo, con contratti federali ratificati, di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria”. Così in una nota la società Irpinia ha annunciato – dopo l’allenamento congiungo a Crotone di venerdì – il rompere leper la squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sulla rivolta messa in atto nella Sezione Reati Comuni è stato aperto un fascicolo da parte della Procura della Repubblica di, seguito direttamente dal procuratore capo Domenico Airoma. Nel ...Il protocollo operativo, coordinato dal prefetto e dal questore diimmediatamente per riportare la situazione alla normalità e far rientrare i rivoltosi in cella. L'intero complesso ...... consentendo al traffico coinvolto di riprendere la marcia verso l'uscita diEst. Ad ... L'allarmeimmediatamente, grazie anche al sistema di videosorveglianza della tratta, in un ...

Avellino, scatta oggi il rompete le righe Irpiniaoggi.it

AVELLINO – L’U.S. Avellino 1912 comunica che, a partire da oggi, tutte le attività della prima squadra saranno sospese per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo, con contratti federali r ...Telecamere nascoste per stanare gli incivili che abbandonano i rifiuti nelle strade. È lo stratagemma utilizzato dalla Polizia locale di Avellino che ha multato con 600 euro per ...