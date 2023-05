Auxerre-Paris Saint Germain domenica 21 maggio 2023 ore 20 | 45 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Galtier senza Hakimi squalificato

(Di sabato 20 maggio 2023) Mancano 4 punti aldiper avere la certezza di essere la squadra più vincente della storia del campionato francese e superare ilEtienne per numero di titoli vinti: un traguardo che è un brodino per una dirigenza che in questi anni ha speso più di tutti per portare fior di campioni nella capitale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Auxerre-Paris Saint Germain (domenica 21 maggio 2023 ore 20:45): convocati, formazioni, quote, pronostici. ... Infobetting

Il Paris Saint Germain di Galtier potrebbe laurearsi campione di Francia in caso di tre punti e contemporanea non vittoria del Lens sul campo del Lorient. Le probabili formazioni di Auxerre-PSG.La partita Auxerre - PSG di domenica 21 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36° giornata della Ligue 1 2022-2023 ...