Aurora Ramazzotti cambia look | frangetta corta e sbarazzina | fan increduli

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 20 maggio 2023): frangia, ma pochi scoprono il suo segreto, e voi lo avete notato? Meno di due mesi che ha stretto fra le braccia il suo piccolo Cesare, in soli 11 mesi la vita diè completamenteta ed ora nelle vesti di mamma vive un momento assolutamente magico.mostra a tutti il cambio– Credits: Instagram @therealgram – (Grantennistoscana.it)Una multitasking come anche lei ama definirsi. Sì, perché, sebbene sia diventata madre, ad oggi non rinuncia alla sua vita, ai suoi impegni lavorativi e qualche momento per sé. Da quando ha dato alla luce Cesare non ha ...