ATP Roma 2023 | quale partita vedere in chiaro oggi Orario | programma 20 maggio | streaming

(Di sabato 20 maggio 2023)agli Internazionali d’Italiadi tennis si disputeranno le semifinali di singolare maschile, nella sessione pomeridiana che scatterà alle ore 13.00, e le finali di singolare e doppio femminile, nella sessione serale che inizierà non prima delle ore 19.00: atutti i match si giocheranno sul Centrale. Si inizierà alle 13.00 con Holger Rune-Casper Ruud, poi a seguire Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas, mentre non prima delle 19.00 spazio ad Elena Rybakina-Anhelina Kalinina, infine a seguire Coco Gauff/Jessica Pegula-Storm Hunter/Elise Mertens. L’incontro Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas verrà trasmesso in diretta tv indalle 15.56 alle 18.22 su Italia 1 HD. La direttaverrà assicurata da SportMediaset e Mediaset Infinity. Prima della sfida ci sarà la diretta dello Studio ...

...rimanenti CLASSIFICABerrettini torna top 20, stabile Sinner: ranking L'Italia ritrova tre azzurri nei primi 20 della classifica mondiale grazie al ritorno in top 20 di Berrettini (assente a......una manciata di campi indoor su terra che hanno le misure in larghezza adatte ad un torneo, di ... IL TABELLONE DEL PIEMONTE OPEN D: Parliamo del tennis italiano in generale: aforse ci si ...Semifinali maschili a partire dalle 13 con il derby scandinavo, poi Stefanos contro Daniil. Alle 19 Kalinina contro Ostapenko o Rybakina per il titolo femminile Penultimo giorno degli Internazionali ...

ATP Roma 2023: quale partita vedere in chiaro oggi. Orario, programma 18 maggio, streaming OA Sport

Sarà un super sabato quello di oggi, 20 maggio, agli Internazionali d'Italia 2023. Sul Centrale del Foro Italico assisteremo alle semifinali del tabellone maschile e alla Finale di quello femminile pe ...