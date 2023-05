(Di sabato 20 maggio 2023)ha vinto il prestigioso meeting di Halle () riservato ai lanci. Il Campione d’Europa di getto del peso indoor ha scagliato il proprio attrezzo a 21.74 metri in occasione del suo ultimo ingresso in pedana, riuscendo a imporsi in terra teutonica con la terza prestazione personale in carriera: meglio aveva fatto soltanto in occasione della sua apoteosi continentale (22.06 un paio di mesi fa a Istanbul, al coperto) e del sigillo nella Coppa Europa di lanci (21.99 nel 2022, all’aperto). L’italo-sudafricano, che aveva già gareggiato all’aperto un mesetto fa a Gaborone (21.09 in una tappa del World Continental Tour, battuto da), aveva incominciato la gara con 21.13, poi un nullo, 20.76, due nulli prima del lancio che ha fatto la differenza. L’azzurro, già quinto alle ...

Atletica, Zane Weir vince in Germania: staffilata da 21.74 metri! Leonardo Fabbri 2° OA Sport

