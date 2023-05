Atletica | record personale per Folorunso nei 400 | 71 | 45 per Fantini

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Dopo cinque anni Ayomidecentra il primatonei 400 metri. Lo fa a Modena, con il crono di 52.07, ottima premessa in prospettiva 400hs, la specialità di cui detiene il primato italiano e che la attende al Golden Gala Pietro Mennea allo stadio Ridolfi. L’azzurra delle Fiamme Oro, finalista mondiale con la 4×400 femminile e con la mista, argento europeo indoor con la 4×400 a Istanbul, cancella il 52.25 che corse proprio a Modena nel 2018. Nel pomeriggio del Memorial Brandoli, con i pensieri rivolti alla popolazione colpita dalla recente alluvione, Sarasupera per quattro volte i settanta metri. La lanciatrice medaglia di bronzo nel martello agli Europei 2022 centra la miglior misura al secondo turno con 71,45, dopo aver aperto la gara con 71,37. A referto anche un 70,61 e un 70,10. Per la primatista italiana, ...