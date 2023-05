Atletica | Nadia Battocletti sfiora il record italiano dei 10 000 Iliass Aouani decimo a Londra

(Di sabato 20 maggio 2023)hato ildei 10.000 metri. L’azzurra ha corso un eccellente 31:06.42 ae si è fermata ad appena otto decimi dal primato nazionale siglato dalla compianta Maura Viceconte il 5 agosto 2000 (31:05.57). La trentina era alla seconda uscita in carriera su questa distanza e ha abbattuto di due minuti il personale ottenuto un paio di settimane fa all’esordio in questa specialità (33:06.25 a Brescia). La 23enne si è resa protagonista di un ottimo finale in rimonta, dopo essersi trovata da sola nella parte centrale della gara, tra il gruppo di testa e quello delle inseguitrici., settima sui 5000 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e quattro volte Campionessa d’Europa nel cross a livello giovanile, ...

