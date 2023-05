Atletica | Ayomide Folorunso firma il personale Sara Fantini spedisce il martello a 71 45

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023)ha siglato il propriosui 400 metri. L’azzurra ha corso un buon 52.07 a Modena, migliorando di 18 centesimi il crono che aveva timbrato cinque anni fa proprio nella località emiliana. La poliziotta, finalista mondiale con la 4×400 femminile e la 4×400 mista, si è distinta sul giro di pista e ora può guardare con ottimismo al Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 2 giugno a Firenze. Nello stesso meeting, con i pensieri rivolti alla popolazione colpita dall’alluvione,ha spedito il proprioa 71.45 metri. Un buon riscontro per la primatista italiana e bronzo europeo, capace di andare oltre i 70 metri per ben quattro volte e ora proiettata alla trasferta di sabato prossimo a Los Angeles. A Castelporziano (in ...