Atletica | 10 000 metri donne | Battocletti sfiora il record italiano in 31 | 06 42

(Di sabato 20 maggio 2023) Super prestazione di Nadia. L’azzurra vola nei 10.000sulla pista di Londra in 31:06.42 eilcon il terzo posto al traguardo, a meno di un secondo dal primato. Nella seconda esperienza sulla distanza, la 23enne trentina entra in una dimensione internazionale anche in questa specialità abbattendo di due minuti il personale ottenuto un paio di settimane fa a Brescia dove all’esordio ha conquistato il titolo tricolore in 33:06.25. Ormai è a un passo il crono di 31:05.57 stabilito 23 anni fa, il 5 agosto del 2000, da Maura Viceconte. Straordinario il progresso della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, in una corsa che la vede chiudere decisamente forte nel finale, in rimonta, nonostante una flessione tra il settimo e l’ottavo chilometro dopo essersi trovata da sola ...