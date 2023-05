Atalanta-Verona | le probabili formazioni

(Di sabato 20 maggio 2023) Questa sera alle ore 18 in campo in Serie A la sfida tra, ecco leQuesta sera alle ore 18 in campo in Serie A la sfida tra, ecco le(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Hojlund. All.: Gian Piero Gasperini Hellas(3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hein, Ceccherini; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. All.: Marco Zaffaroni

Alle 18 l'riceve unincerottato e l'obiettivo sono naturalmente i tre punti. Gasperini però perde ancora una volta Duvan Zapata, gioca Hojlund prima punta con Pasalic a supporto. In difesa sta ...Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023 . Gli orobici sono reduci da due ko contro Salernitana e Juventus e vogliono reagire, tentando di insidiare almeno il sesto ...Salire a 61 battendo ilè l'obiettivo primario di oggi e fare un solo punto, sinceramente, ... Ed è quindi giusto considerare che facendo un punto oggi (20 maggio) con gli scaligeri, l'...

Lookman recupera, Maehle rientra dalla squalifica: ecco i giornali alle prese con la formazione contro l’Hellas Verona Le uniche certezze, per l’Atalanta alle prese con la terzultima giornata in casa ...Stampa La prima grande chance per chiudere – definitivamente – i conti con la salvezza è legata all’esito della partita Atalanta-Verona, in programma oggi, sabato 20 maggio, alle ore 18, nell’ambito d ...